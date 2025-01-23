Лавров провел телефонный разговор с главой турецкого МИД и обсудил с ним обстановку в Сирии

Состоялся телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств России и Турции. Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили обстановку в Сирии. Об этом сообщило РИА Новости.

Осведомленный источник из турецкого Министерства иностранных дел сообщил изданию о телефонном звонке, который Фидан сделал Лаврову.

«В ходе беседы обсуждались события в Сирии. Была подчеркнута важность очищения Сирии от террористических организаций и установления стабильности и безопасности в стране», — было указано журналистам.

Ранее Лавров сообщил, что Россия готова к сотрудничеству с новой администрацией президента США, а также к контактам с лидерами других западных стран. Он также выразил мнение, что для восстановления отношений необходимы серьезные инициативы со стороны государств, которые ранее прервали отношения с Москвой.