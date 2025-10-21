Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального проекта, посвященного 80-летию режиссера Никиты Михалкова, обозначил принципы внешнеполитической стратегии страны, сообщает ТАСС .

Глава МИД подчеркнул, что Россия открыта к диалогу и готова «с открытыми объятиями» сотрудничать с любыми государствами — при условии, что взаимодействие будет строиться на принципах равноправия и взаимного уважения, а не на основе диктата и навязывания чужой воли.

Лавров критически высказался о ситуациях, когда партнерам диктуют условия сотрудничества: например, ограничивают использование государственной символики или ставят в унизительное положение. При этом министр проявил понимание к спортсменам, которые, несмотря на подобные ограничения, продолжают выступать и добиваться побед на международных соревнованиях.

Ключевой акцент Лавров сделал на необходимости обеспечения национальной самодостаточности в критически важных сферах — безопасности, технологиях и продовольствии. По его словам, если полной автономии достичь невозможно, следует искать надежных партнеров, которые не придерживаются «западной модели» — стремления жить за счет других и принуждать к повиновению. В качестве примеров таких партнеров министр назвал страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Таким образом, позиция Москвы сводится к сочетанию двух подходов: открытости к равноправному международному сотрудничеству и упорной работе над укреплением собственного потенциала в ключевых областях жизнеобеспечения государства.

