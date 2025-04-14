Лавров рассказал, на каком этапе находится соглашение России и США по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» рассказал, на каком этапе находятся переговоры с США по украинскому урегулированию.

Российско-американские контакты продолжаются. Стороны все еще пытаются сформулировать основные параметры соглашения, подчеркнул Сергей Лавров. По его словам, процесс пока идет. Более того, по словам министра, Москва настаивает на проверке добросовестности Украины при заключении любых соглашений.

«Проверка, в принципе, чистоплотности наших украинских соседей, это то, на чем мы настаиваем при обсуждении с Западом любых схем, которые они продвигают, желая как бы вот содействовать регулированию», — добавил Сергей Лавров.

Напомним, 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались по телефону. Стороны обсудили возможный отказ РФ и Украины от огня по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский президент инициативу поддержал, Зеленский ответил аналогично. Однако спустя несколько дней ВСУ атаковали нефтебазу на Кубани, нарушив оговоренный мораторий.

Ранее Сергей Лавров заявил, что при Трампе в администрации США появились разумные люди, помогающие в переговорах.