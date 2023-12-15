Лавров рассказал о европейском лидере, который призывал провести встречу по вопросам Украины

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что лидер одной из западных стран проявил заинтересованность в проведении встречи для обсуждения вопросов, связанных с Украиной и европейской безопасностью.

Об этом сообщает РИА новости. Однако Лавров не стал называть имя этого европейского лидера, указав на то, что он не имеет на это права.

Лавров подчеркнул, что руководитель, который является широко известной фигурой в западном альянсе, трижды выражал свою готовность к встрече через различные каналы коммуникации. По его словам, предложения обсудить вопросы, связанные с Украиной и европейской безопасностью, поступали в адрес России.

В своем заявлении Лавров также подчеркнул, что Россия готова к переговорам по конфликту на Украине.