Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

Перед предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Кремле активно прорабатываются важные вопросы, однако детали этих обсуждений остаются конфиденциальными. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.

По его словам, российская и американская стороны сейчас работают над ключевыми аспектами будущего диалога.

«Когда состоится (встреча) — вы об этом, разумеется, узнаете. Какие вопросы мы прорабатываем — ну, конфиденциальность — это неотъемлемая часть подготовки любых дипломатических процессов», — сказал Лавров.

Он также отметил, что информация об этой встрече в первую очередь поступит пресс-службе Кремля.

Ожидается, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа станет важным шагом к улучшению взаимопонимания между двумя странами. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры между лидерами двух стран могут состояться до конца февраля.

Как ранее заявлял сам российский лидер, он бы с удовольствием встретился с американским коллегой, так как они «очень давно не виделись». Путин выразил уверенность, что аналогичного мнения придерживается и Трамп.

Ранее политолог Георгий Федоров не исключил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Турции.