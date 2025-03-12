Германия и Франция с самого начала не планировали выполнять Минские соглашения, и по этой причине действия глав правительств этих стран выглядят постыдными. Такое заявление сделал Сергей Лавров, руководитель Министерства иностранных дел РФ. Его точку зрения привело РИА Новости.

Министр дал интервью трем зарубежным блогерам. В нем он раскритиковал действия Украины, Германии и Франции во время подписания соглашений в Минске. Главы этих трех государств позже признались, что не собирались выполнять подписанные договоренности. По этой причине их поведение выглядит постыдным для политиков.

«Им просто нужно было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием», — указал Лавров.

Ранее на Западе оценили предложение о 30-дневном перемирии на Украине. Эксперт Малинен назвал его ловушкой с целью продлить боевые действия. На этом фоне единственным способом установить прочный мир, по его мнению, является капитуляция Киева.