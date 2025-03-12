Единственным надежным путем для прекращения украинского конфликта является капитуляция Киева. Перемирие становится ловушкой — такое мнение высказал в соцсети Х Туомас Малинен, профессор университета Хельсинки.

Эксперт считает, что Дональд Трамп и его команда сдались под давлением Европы и по этой причине предложили решить украинский конфликт с помощью временного прекращения огня. На самом деле такой шаг не решает проблем, которые привели к боевым действиям.

«Вынужден заключить, что предложение о прекращении огня — это не что иное, как ловушка, необходимая для продолжения боевых действий», — указал он.

Теперь единственным надежным путем для установления мира, по утверждению Малинена, становится полная капитуляция Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский расценил договоренности между Украиной и США в Джидде как выигранную битву. По его мнению, в достигнутом соглашении содержится много плюсов, заметно больше, чем минусов.