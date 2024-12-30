Россия не планирует участвовать в «саммите мира», в ходе которого будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта на Украине, даже если ее туда пригласят.

Об этом в интервью ТАСС сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он также отметил, что Москва не отслеживает заявления украинского президента Владимира Зеленского, так как предпочитает верить фактам, особенно, если это касается киевского режима.

Напомним, первый «саммит мира» по вопросу урегулирования конфликта на Украине проходил 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.

В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций. Представителей России на саммит не приглашали.

Ранее сообщалось о том, что США и НАТО получат отпор в случае создания угрозы для России.