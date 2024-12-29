Лавров: США и НАТО получат отпор в случае создания угрозы для России

США и НАТО получат отпор от Москвы в виде военно-технических контрмер в случае создания новых ракетных угроз для России. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о том, может ли повториться так называемое «двойное решение НАТО», он сказал, что нет смысла пытаться угадать мысли тех, кто принимает решения в альянсе.

Российская сторона, отметил Лавров, готова к любому сценарию.

РФ может быть интересна только «комплексная работа по снижению конфликтного потенциала с акцентом на устранение первопричин фундаментальных противоречий в области безопасности».

Речь идет об экспансии НАТО на восток, пояснил Лавров.

«Двойное решение НАТО» было принято лидерами США, Великобритании, Франции и ФРГ 12 декабря 1979 года, когда они развернули в Европе американские ракеты средней дальности при одновременном продолжении переговоров с СССР о ликвидации данного типа вооружений.

Ранее Лавров охарактеризовал перемирие на Украине как дорогу, ведущую в никуда.