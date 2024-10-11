Лавров: Россия не следит за новостями об «украинском саммите мира»

Россия воспринимает политические заявления о необходимости разрешения конфликта на Украине, но пока не считает их значительными. Об этом сообщил Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, на пресс-конференции по итогам XIX Восточноазиатского саммита, передал ТАСС.

«Следить за такими заявлениями бессмысленно, так как реальные действия видны на практике. Пока наши вооруженные силы последовательно выполняют поставленные задачи, серьезных предложений от политиков мы не увидели», — отметил он.

Также Лавров выразил обеспокоенность по поводу японской политики в отношении наращивания военной мощи.

«Ремилитаризация Японии вызывает серьезные опасения, поскольку это может подорвать устои современного миропорядка», — добавил министр.

Он также указал на то, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба подробно говорил о «порядке, основанном на правилах». По мнению Лаврова, инициатива Японии по созданию аналога НАТО в Азии может вызвать эскалацию конфликта.

Лавров подчеркнул, что Запад стремится использовать АСЕАН для противодействия России и Китаю. В то же время несколько стран из АСЕАН получили приглашения участвовать в саммите БРИКС, и они согласились на эти предложения.

Кроме того, он добавил, что МАГАТЭ внимательно следит за ядерной деятельностью Ирана и не располагает информацией о том, что Тегеран переводит свои программы в военное русло.

Лавров также отметил, что, если израильские силы нанесут удар по ядерным объектам Ирана, это станет крайне серьезной провокацией.

Ранее Путин заявил, что формирование нового миропорядка необратимо.