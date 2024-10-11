Путин заявил, что формирование нового миропорядка необратимо

Президент России Владимир Путин начал выступление на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», который проходит 11 октября в Туркменистане.

Ранее сообщалось, что самолет с российским лидером приземлился в столице республики — Ашхабаде. В форуме, посвященному 300-летию туркменского мыслителя Махтумкули Фраги, участвуют представители стран СНГ и не только.

Как отметил Путин, сейчас международные отношения вступили в эпоху глобальных изменений. По его словам, в мире формируются необратимые процессы установления нового порядка, которые отражают многообразие планеты.

Кроме того, Путин оценил вклад Фраги, в честь которого был организован форум. По мнению российского президента, поэт в своих произведениях призывал к справедливости, равенству и уважению. Слова главы государства привел ТАСС.

«Все это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям, особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами…» — сказал Путин.

Российский лидер отметил появление новых мировых центров экономического роста, финансового и политического влияния на Востоке и Юге. По словам Путина, эти новые центры стремятся укрепить и сохранить свою независимость, идентичность и традиции.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Ким Чен Ын прибыл на торжественные мероприятия в республике на подаренном Владимиром Путиным лимузине Aurus.