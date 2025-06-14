Лавров: Россия полностью осуждает силовую акцию Израиля против Ирана

В субботу, 14 июня, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и главой Министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

В беседе с коллегой российский министр выразил поддержку иранской стороне, подчеркнув, что Москва полностью осуждает агрессию Израиля против Исламской Республики.

«14 июня по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи», — указывается в сообщении.

В сообщении уточняется, что Сергей Лавров выразил сочувствие в связи с гибелью большого количества людей, включая мирных граждан, в результате атак Израиля на территорию Ирана.

Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».

В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.

Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.