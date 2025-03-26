Лавров счел Рютте «смешным и жалким» из-за его слов о Гренландии

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в беседе с журналистами Первого канала дал нелестную оценку генеральному секретарю НАТО Марку Рютте. По мнению главы МИД РФ, Рютте выглядит смешно и жалко, когда просит президента США Дональда Трампа не вовлекать НАТО в ситуацию с Гренландией.

Он отметил, что Рютте неоднократно высказывался по поводу Украины, которая не является членом НАТО и никогда им не станет. Он подчеркнул, что НАТО требует, чтобы никто не смел даже помыслить о нарушении территориальной целостности Украины.

«Позорное явление. Что получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов, Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО, и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться… Смешной и жалкий человек», — сказал Лавров.

Министр намекнул, что Рютте представляет из себя самого обычного конъюнктурщика, меняющего свое мнение, подобно флюгеру под порывами ветра. И если Украину Россия, со слов генсека НАТО, якобы «не должна трогать и пальцем», а в Гренландии — хоть трава не расти, обратил внимание Лавров.

«Территориальную целостность Дании — пожалуйста, нарушайте, сколько хотите, а вот Украину не тронь», — заключил Лавров.

В марте текущего года американский лидер Дональд Трамп вновь сделал заявление о том, что Гренландия так или иначе окажется под контролем США. В случае присоединения к Соединенным Штатам президент пообещал жителям острова процветание и благополучие.

Ранее сообщалось о том, что Рютте отказался втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США.