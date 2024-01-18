Лавров считает, что на Западе чаще говорят о ядерной войне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе становится все меньше сдерживающих факторов в вопросе ядерного столкновения. Об этом глава ведомства сообщил на итоговой пресс-конференции, которая проходит в четверг, 18 января. Его слова приводят РИА Новости.

«Цель их (США) понятна... постараться каким-то образом обеспечить контроль за нашим ядерным арсеналом, минимизировать ядерные риски для себя. А риски, конечно же, возникают в результате силового давления на нашу страну», — сказал Лавров.

27 февраля 2022 года президент России Владимир Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. В их число входят и стратегические ядерные силы.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, что бывший главнокомандующий НАТО Филипп Бридлав призвал Запад поддержать Украину в атаках на Крым. По его мнению, такие меры позволят вытеснить с полуострова российскую армию.