Бывшего российского посла в Вашингтоне Антонова назначили советником главы ВТБ

Бывший посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов получил назначение на пост советника руководителя ВТБ. Такие данные появились у ТАСС.

Анатолий Антонов, ранее возглавлявший российское посольство в США, сменил сферу своей деятельности. Он перешел из дипломатического ведомства в финансовую сферу. Его назначили советником председателя правления банка ВТБ.

«На новом посту Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС», — сообщили журналистам в пресс-службе этой организации.

Считается, что богатый опыт Антонова будет очень востребован при выстраивании отношений со странами Глобального Юга и вовлечении их в различные проекты, которые реализуются в России.

Ранее сообщалось, что на смену Антонову в посольство РФ в США может прийти Александр Дарчиев. Ранее этот дипломат был послом России в Канаде. Ему придется работать в тех же условиях, что и его предшественнику, с учетом эскалации украинского конфликта.