Лавров: требование Зеленского передать «Томагавки» вызывало оторопь в Вашингтоне
Лавров заявил, что Вашингтон оторопел от просьбы Зеленского передать «Томагавки»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что требование украинского президента Владимира Зеленского о поставках ракет Tomahawk вызвало оторопь в Вашингтоне. Об этом он сообщил на пресс-конференции по евразийской безопасности, которая проходит в Минске.
Лавров подчеркнул, что американские власти осознают риски, связанные с подобными требованиями, и намерены «бить Зеленского по рукам», чтобы предотвратить вовлечение США в конфликт с Россией. Слова главы российского МИД приводит ТАСС.
«Но то, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно. Поэтому, я думаю, они прекрасно понимают, с кем имеют дело», — отметил Лавров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также высказался по данному вопросу, отметив, что мирные инициативы Зеленского выглядят как маневр, направленный на затягивание западных стран в вооруженный конфликт. Песков подчеркнул необходимость осторожного подхода в международных отношениях, особенно в условиях текущей напряженности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на этой же конференции призвал Владимира Зеленского сесть за стол переговоров вместо того, чтобы представлять свой «план победы».