Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что требование украинского президента Владимира Зеленского о поставках ракет Tomahawk вызвало оторопь в Вашингтоне. Об этом он сообщил на пресс-конференции по евразийской безопасности, которая проходит в Минске.

Лавров подчеркнул, что американские власти осознают риски, связанные с подобными требованиями, и намерены «бить Зеленского по рукам», чтобы предотвратить вовлечение США в конфликт с Россией. Слова главы российского МИД приводит ТАСС.

«Но то, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно. Поэтому, я думаю, они прекрасно понимают, с кем имеют дело», — отметил Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также высказался по данному вопросу, отметив, что мирные инициативы Зеленского выглядят как маневр, направленный на затягивание западных стран в вооруженный конфликт. Песков подчеркнул необходимость осторожного подхода в международных отношениях, особенно в условиях текущей напряженности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на этой же конференции призвал Владимира Зеленского сесть за стол переговоров вместо того, чтобы представлять свой «план победы».