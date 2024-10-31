Лукашенко: прежде чем выдвигать «планы победы», надо сесть за стол переговоров

Глава республики призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно сесть за стол переговоров, прежде чем представлять свой «план победы». Об этом Лукашенко сказал во время пресс-конференции по евразийской безопасности, которая проходит в Минске. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня, прежде чем выдвигать с одной и другой стороны какие-то концепции, «планы победы» (Зеленского — ред.), еще чего-то… Все это возможно, даже глупости. Но прежде надо сесть за стол переговоров. Без предварительных условий», — отметил белорусский лидер.

Кроме того, глава Белоруссии подчеркнул, что на Украине еще остались люди, стремящиеся к окончанию конфликта. По его словам, среди этих людей, прежде всего, находятся военные, которые понимают необходимость прекращения боевых действий.

Лукашенко отметил, что действия одного человека — Владимира Зеленского, препятствуют миру. Он подчеркнул, что Зеленский, по его мнению, не осознает масштаб трагедии своей страны, где погибают мирные граждане и военные.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не смог сломить Минск и Москву с помощью санкций.