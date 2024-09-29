Лавров: Турция может продать ЗРК С-400 только с согласия России

Турция имеет право продать купленные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Но такие сделки возможны лишь при соблюдении определенных условий, заявил в ходе выступления на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров.

Но, добавил он, в контракте есть пункт о сертификате конечного пользователя.

Для реализации данных боевых технических средств Турция должна получить согласие поставщика, то есть России, подчеркнул Лавров.

Любое изменение с вооружением, указанным в сертификате для конечного пользователя, возможно лишь с согласия страны-экспортера, заключил он.

Ранее сообщалось о том, что выставка трофейной техники началась в Кемерове.