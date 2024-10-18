Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что каждый раз, когда Россия идет на компромиссы в вопросах Украины, Киев эти соглашения нарушает, что приводит к утрате территорий с его стороны, сообщило РИА Новости.

Он отметил, что каждый раз, когда Россия проявляет добрую волю и поддерживает конкретные решения переговоров, именно Украина разрушает эти соглашения.

Лавров напомнил, что с февраля 2014 года, когда была достигнута договоренность между президентом и оппозицией, она была нарушена уже на следующий день, что привело к государственному перевороту.

Затем последовали минские соглашения, которые, по признанию как украинских, так и западных участников, не имели намерений быть выполненными.

Министр также отметил, что в 2022 году в Стамбуле была достигнута договоренность о прекращении военных действий и разрешении конфликта, однако эта инициатива была нарушена Киевом.

По мере того как достижения за последние десять лет подрывались и игнорировались украинской стороной, страна продолжала терять свои территории.

Ранее сообщалось, что Москва выразила надежду, что страны Европейского союза (ЕС) со временем осознают ненужность финансовой помощи Украине.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это понимание станет важным шагом в разрешении текущей ситуации.