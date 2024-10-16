Москва выразила надежду, что страны Европейского союза (ЕС) со временем осознают ненужность финансовой помощи Украине. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это понимание станет важным шагом в разрешении текущей ситуации. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что военная помощь Парижа Киеву в 2024 году превысит 2 млрд евро. Тем не менее он уточнил, что эта сумма не достигнет 3 млрд евро, как ранее было обещано в рамках двустороннего соглашения о безопасности между Францией и Украиной. Документ был подписан в феврале.

Комментируя помощь Украине, глава французского оборонного ведомства отметил, что многие европейские страны испытывают трудности в процессе мобилизации их военно-промышленного комплекса.

«Мы надеемся, что это понимание ненужности таких трат будет более энергично достигать все большего количества адресатов среди европейских стран, (оказывающих помощь Украине. — Прим. ред.)», — сказал Песков.

Кроме того, по мнению представителя Кремля, потенциал многих стран Европы не рассчитан на усилия, нацеленные на помощь Украине. Песков считает, что выделение финансов Киеву только усугубляет экономическое положение этих государств.

Россия считает, что поставки оружия Украине только усложняют процесс переговоров и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что любые грузы с вооружением для Украины будут становиться законной целью для российских сил.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский официально представил «мирный план» урегулирования конфликта в Раде. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что этот план идентичен плану США «воевать до последнего украинца».