Лавров упомянул Зеленского после скандала с дресс-кодом на чемпионате по шахматам
Фото: [официальный сайт Министерства иностранных дел РФ]
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вспомнил президента Украины Владимира Зеленского на фоне скандала из-за дресс-кода на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.
Шахматиста Магнула Карлсена не допустили к соревнованиям из-за джинсов. По мнению Лаврова, данный инцидент «вызывает изумление, если не остолбенение».
Слова министра передает «Коммерсантъ».
«Тогда уж и [президента Украины Владимира] Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — добавил глава МИД.
Стиль одежды Зеленского с начала спецоперации выделяет его среди других политиков. Даже на встречи высокого уровня он приходит не в деловых костюмах, а в одежде в стиле милитари. Обычно Зеленский надевает штаны карго цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худи с патриотическими надписями.
Ранее сообщалось о том, что в МИД России предрекли Грузии «украинский путь» из-за влияния Запада.