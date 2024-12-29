Лавров упомянул Зеленского после скандала с дресс-кодом на чемпионате по шахматам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вспомнил президента Украины Владимира Зеленского на фоне скандала из-за дресс-кода на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

Шахматиста Магнула Карлсена не допустили к соревнованиям из-за джинсов. По мнению Лаврова, данный инцидент «вызывает изумление, если не остолбенение».

Слова министра передает «Коммерсантъ».

«Тогда уж и [президента Украины Владимира] Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — добавил глава МИД.

Стиль одежды Зеленского с начала спецоперации выделяет его среди других политиков. Даже на встречи высокого уровня он приходит не в деловых костюмах, а в одежде в стиле милитари. Обычно Зеленский надевает штаны карго цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худи с патриотическими надписями.

Ранее сообщалось о том, что в МИД России предрекли Грузии «украинский путь» из-за влияния Запада.