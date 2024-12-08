В Средиземном море Россия проводит военные манёвры. Об этом сообщил Сергей Лавров, глава МИД РФ, в ходе Дохийского форума, отвечая на вопрос ведущего о российских судах, которые, по некоторым данным, покинули базу в Тартусе.

Журналист стремился получить от него признание, что Россия потерпела поражение и находится в безвыходном положении в Сирии. Однако это ему не удалось.

«В Средиземном море проводятся военные учения. Может быть, снимки со спутников приняты за что-то другое», — отметил Лавров, его цитирует ТАСС.

По словам министра иностранных дел Российской Федерации, наша страна прилагает все усилия, чтобы не допустить победы террористов.

Ранее сообщалось о том, что протурецкие исламисты и сирийская оппозиция захватили окраины Алеппо. Под контролем боевиков находятся свыше 50 населенных пунктов, расположенных на северо-западе страны.

А Bloomberg сообщило, что президент Башар Асад бежал из Сирии и просит Трампа помочь ему удержаться во власти.