Лавров в ответ на вопрос о компромиссах по Украине упомянул Гренландию

Главе российского Министерства иностранных дел Сергею Лаврову задали вопрос про компромисс в урегулировании украинского конфликта. Министр задал ответный вопрос про Данию и Гренландию. Слова руководителя внешнеполитического ведомства привело РИА Новости.

После того, как Лавров провел переговоры со своим коллегой из Сербии Марком Джуричем, ему задал вопрос американский журналист. Репортер CNN спросил про урегулирование украинского конфликта и упомянул, что по заявлению США обе стороны должны быть готовы к серьезным компромиссам.

«Вы про Данию с Гренландией?» — спросил в ответ Лавров.

Ранее Лавров заявлял о жесткой позиции России насчет украинских территорий. По его словам, Москва не собирается отказываться от территорий, которые населены русскими людьми. Он также отметил, что Европе нечего делать за столом переговоров, так как там до сих пор вынашивают идею продолжения обострений, хотя могут предложить заморозку конфликта.