Лавров напомнил США про жесткую позицию России перед переговорами по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров перед предстоящей встречей с американской делегацией в Саудовской Аравии заявил, что вопрос с территориями Украины обсуждать даже не планируют, так как Россия не уступит их. Об этом пишет KP.RU .

Высокопоставленный дипломат предложил представителям США почитать историю, прежде чем требовать отдать российские территории Украине. Лавров подчеркнул, что у Москвы жесткая позиция и никакие территориальные уступки Украине рассматриваться не могут, тем более отказ от земель, населенных русскими людьми.

«Украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверства они чинят. И вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах про то, что какие-то территории нужно уступить?», — высказался Лавров.

Также Лавров отметил, что Европе нечего делать за столом переговоров, так как там вынашивают идею продолжения противостояния, предлагая лишь временную заморозку конфликта. Также глава ведомства напомнил, что именно европейские политики накачивали Украину оружием, на словах призывая к миру.

Отметим, 15 февраля Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поговорили по телефону, после чего американский коллега выразил надежду на продуктивный диалог в ходе переговоров по Украине.

Напомним, во вторник, 18 февраля, представители США и России, как ожидается, встретятся в Саудовской Аравии. Встречу организовали после общения Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, по данным Agence France Press, в Эр-Рияд собирался приехать Владимир Зеленский.