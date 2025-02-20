Лавров: Вашингтон признал национальные интересы России

В ходе встречи в Эр-Рияде Сергей Лавров, министр иностранных дел России, и его американские коллеги достигли соглашения о важности соблюдения национальных интересов всех государств, включая интересы друг друга. Об этом информирует сайт Министерства иностранных дел России.

По словам Лаврова, пришло время для Запада признать изменившуюся расстановку сил и начать выстраивать сотрудничество с большинством стран мира, руководствуясь принципами взаимного уважения.

«Об этом мы тоже говорили с американскими коллегами в Эр-Рияде и согласились: международные отношения должны выстраиваться на основе признания наличия у каждой страны своих национальных интересов», — заявил Лавров.

В рамках встречи между представителями России и США, которая состоялась в Эр-Рияде в начале этой недели, были достигнуты соглашения, направленные на восстановление и развитие сотрудничества между двумя странами.

Стороны пришли к согласию относительно необходимости снятия искусственных препятствий в дипломатической деятельности и создания рабочих групп для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал новый переговорный процесс между Россией и США по Украине.