Действующие руководители Украины не представляют интересы большей части общества, так как находятся под властью западных «кукловодов», заявил в интервью программе «Вести» глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также отметил, что вопросы с Крымом, Донбассом и Новороссией уже давно решены. Лавров напомнил, что итоги референдума на этих территориях отражены в конституции РФ.

Текст беседы опубликован на сайте дипломатического ведомства.

Глава МИД обратил внимание на то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказывается отменять принятые киевским режимом законы, направленные на истребление всего, связанного с Россией.

Такую политику он назвал лицемерием, что, в свою очередь, говорит о том, что Запад не хочет принимать многополярность современного мира, в котором все должны быть равны и уважать друг друга, заключил министр.

Ранее Лавров раскрыл детали переговоров РФ и США в Эр-Рияде.