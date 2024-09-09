СМИ: Шольц намерен заключить новые Минские соглашения с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц разрабатывает свою версию плана для разрешения конфликта на Украине, которая станет обновленной редакцией Минских соглашений, подписанных в 2015 году. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

«У Олафа Шольца есть план: войти в историю как «канцлер мира». Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из угла», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что Шольц стремится достичь компромиссного соглашения, в рамках которого допускается передача некоторых территорий России.

Аналитики отмечают, что для достижения компромисса канцлеру потребуется поддержка как внутренних, так и международных партнеров, что может оказаться сложной задачей.

Ранее сообщалось о том, что глава МИД КНР посетит Россию 11-12 сентября.