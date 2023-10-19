Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в четверг, 19 октября.

Стороны провели переговоры в Пхеньяне. В КНДР Лавров прибыл 18 октября по приглашению МИДа страны. Встреча Лаврова и Ким Чен Ына продлилась час.

Глава КНДР последний раз посещал Россию в середине сентября. Тогда Ким Чен Ын на поезде приехал на Дальний Восток, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Руководители двух государств встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

Ранее Путин посетил Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер участвовал в форуме «Один пояс, один путь», в рамках которого провел переговоры с китайским коллегой, а также встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин и Си Цзиньпин обсудили российского-китайские отношения в сфере политики и торговли, а также обсудили происходящее в мире.

О чем договорился в Пекине российский лидер и какую пользу от форума извлечет Москва — в материале «Подмосковье сегодня».