Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнедипломатического ведомства Мария Захарова.

Отмечается, что глава российского МИД прибыл с официальным визитом в Ашхабад, где проведет переговоры с туркменским лидером. Лавров также встретится с коллегой Рашидом Мередовым.

В российском ведомстве подчеркнули, что российский министр обсудит с представителями республики широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений и региональной ситуации.

Одним из ключевых событий станет подписание программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами РФ и Туркменистана на 2025-2026 годы, которое откроет новые возможности для развития стратегического партнерства.

Визит Лавров в Ашхабад стал очередным шагом в укреплении связей двух стран и продолжением дипломатических контактов. В предыдущий раз министр иностранных дел РФ посещал Туркменистан в 2022 году.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о провале западных стратегий и попытках давления на Украину.