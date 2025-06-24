Лавров заявил о провале западных стратегий и попытках давления на Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны фактически «вымаливают» у Украины согласие на перемирие без каких-либо дополнительных условий, несмотря на категорический отказ Киева. Таким мнением глава ведомства поделился в рамках XI Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

По его словам, подобные попытки свидетельствуют о смене западных стратегий и указывают на провал их тактики.

«То есть фиаско западной стратегии, да и тактики, очевидно, но Европа по-прежнему старается», — сказал Лавров.

Он отметил, что ранее Запад настаивал на стратегическом поражении России на поле боя, но затем требования сместились к тому, чтобы Москва не могла добиться победы.

Сейчас же, продолжил министр, западные лидеры требуют немедленного перемирия без предварительных условий, что свидетельствует о попытках давления на Киев и провале их первоначальных планов.

Лавров подчеркнул, что российская сторона придерживается постоянного подхода к урегулированию ситуации на Украине, отметив, что стратегия Кремля остается неизменной.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Европа может отправить силы НАТО на Украину без США.