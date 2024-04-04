Лавров: вступление в НАТО не спасет Украину

Все заявления Запада о том, что членство в Северо-Атлантическом альянсе могут избавить Украину от проблем, полны противоречий и не соответствуют логике. Такое мнение высказал Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел РФ. Его слова привел ТАСС .

Свое мнение министр высказал во время встречи с послами других государств, посвященной событиям на Украине. Он напомнил, что ранее Владимир Путин назвал бредом и чушью все такие высказывания Запада. Заявления, что если Украина станет членом НАТО, то Россия обязана будет отступить от своих интересов, не выдерживают никакой проверки на логику.

«И натовцы, которые с такими утверждениями вступают, сами это прекрасно понимают», - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия постоянно и последовательно выступает за открытый диалог. Это полная противоположность действиям Запада, который устраивает интриги и заключает закулисные соглашения.

Ранее Серей Лавров назвал основное условие для возобновления мирных переговоров с Киевом. За их основу не может быть взята так называемая «формула Зеленского». В ней не учтен ряд положений, которые и привели к началу СВО. Китайское предложение о мире гораздо ближе к тому, чтобы быть платформой для начала дипломатического обсуждения.