Лавров высказался о выступлении Каллас на G20

Во время своего выступления Каллас обвинила Россию в негативном воздействии на международные процессы и провозгласила планы, которые якобы «не позволят» Москве занять свое место на мировой арене.

«Кая Каллас выступала здесь на «двадцатке» с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые «не позволят» России занять свое законное место в мире. Наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также обратил внимание на высказывания Каллас о российско-американской встрече, прошедшей в Эр-Рияде. Он подчеркнул, что Каллас создала впечатление, будто бы Россия является победительницей в этом взаимодействии, что, по его мнению, раскрывает ограниченность мышления отдельных западных политиков, которые продолжают придерживаться менталитета «или-или», который не исчез с распадом СССР.

Глава российского МИД напомнил о событиях 2004 года, когда на Украине произошел первый государственный переворот, и о том, что тогда западные лидеры призывали украинских избирателей выбирать между Россией и Европой. Лавров отметил, что конфронтационный настрой Запада не изменился и по сей день, и направлен на сохранение влияния западных стран.

Ранее Лавров назвал отрасли в России, куда, по его мнению, можно «пускать» западные компании.