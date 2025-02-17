Лавров высказался о желании Европы участвовать в переговорах по Украине

В частности, глава российского МИД отметил, что не имеет четкого представления о том, что европейцы собираются делать за столом переговоров. Лавров подчеркнул, что философия их подхода не изменилась, из-за чего в искренности их намерений возникают серьезные сомнения.

«Философия-то у европейцев никуда не делась. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут «выцыганивать» какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» — отметил он.

Лавров критически отозвался о прошлых заявлениях представителей европейских государств, в частности, упомянул слова президента Финляндии Александра Стубба о необходимости ведения переговоров для дальнейшего перевооружения Украины.

Министр иностранных дел акцентировал внимание на том, что у Европы уже была возможность активно участвовать в переговорах в рамках Минских соглашений и других договоренностей, достигнутых в 2014 году.

Европейские страны с начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине активно поддерживали ВСУ, направляя на нужды украинской армии свои оружие, военную технику и боеприпасы. В Кремле не раз акцентировали внимание на том, что такая военная помощь Киеву затягивает урегулирование конфликта и оттягивает заключение мирного соглашения.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило, что государственный секретарь США Марк Рубио позвонил Сергею Лаврову.