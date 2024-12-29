Лавров заявил, что Москву не устраивают предложения команды Трампа по Украине

По словам Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, Москва не согласна с инициативами, которые предлагает команда избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по украинскому вопросу. Об этом информирует ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, судя по различным источникам, включая интервью самого президента США Дональда Трампа, тот говорит о необходимости приостановить боевые действия и возложить ответственность за противостояние с Россией на страны Европы.

«Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент», — сказал Лавров в интервью.

Глава ведомства также подчеркнул, что позиция России не устраивает предложение президента США Дональда Трампа о том, чтобы отложить вступление Украины в НАТО на два десятилетия, при условии размещения в стране миротворческих сил из стран Европы и Великобритании.

«Москва открыта к переговорам по Украине, но договор должен стать нерушимым», -заключил глава МИД.

Ранее Лавров упомянул Зеленского после скандала с дресс-кодом на чемпионате по шахматам.