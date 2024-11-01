Военно-техническое взаимодействие Турции с Украиной вызывает вопросы на фоне стремлений Анкары выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию Hurriyet.

«К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги», — отметил министр.

Он также отметил, что в России ценят усилия Турции, направленные на урегулирование украинского кризиса. Лавров упомянул, что именно Турция весной 2022 года предложила стамбульскую платформу для диалога с представителями Киева и способствовала подписанию зерновой сделки.

По его словам, стамбульские переговоры были «похоронены» англосаксами, запретившими Владимиру Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить боевые действия и привести к сбалансированным интересам всех сторон.

Лавров подчеркнул, что планы Запада и Киева не включают достижение мира на территории Украины, что существенно ограничивает возможности Турции для успешного посредничества.

На мирную инициативу, предложенную президентом России Владимиром Путиным в июне этого года, Украина ответила атаками ВСУ в Курской области и воздушными ударами по целям в других приграничных зонах.

Ранее Лавров заявлял о полной неадекватности Зеленского.