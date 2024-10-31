Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский регулярно публично подтверждает свою неадекватность. Так считает глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова привели РИА Новости.

Лаврову, во время его встречи с представителями прессы в Минске, предложили прокомментировать призыв Зеленского к странам НАТО начать переброску своих войск на Украину. В ответ он посоветовал вслушаться в то, что говорит украинский лидер во время своих выступлений.

«Я не могу в чужие мозги залезать. То, что он говорит, подтверждает с каждым разом его полную неадекватность», — указал министр.

При этом Зеленский проявляет двойную неадекватность, и как политик, и как простой человек. По мнению Лаврова, это очень печальное явление.

До этого глава МИД РФ охарактеризовал так называемый «план победы» Зеленского как шизофренический. Такими же словами он назвал и «формулу мира» украинского лидера. Все его идеи никак не способствуют прекращению конфликта и прекращению кровопролития.