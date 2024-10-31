Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, на Минской международной конференции по евразийской безопасности выразил жесткую критику в адрес «плана победы» и «формулы мира» Владимира Зеленского, охарактеризовав их как шизофренические, передает РИА Новости.

Он напомнил, что западные страны на протяжении многих лет игнорируют дискриминацию русскоязычного населения в Украине, не замечая запретов на использование русского языка с 2014 года и законодательных инициатив Верховной рады, направленных против канонической Украинской православной церкви.

«На это грубейшее нарушение устава ООН русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую «формулу мира» Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический «план победы», — сказал глава МИД.

Он добавил, что «формула», «план» и «иллюзии о членстве подконтрольной Киеву Украины в НАТО или ЕС» не способствуют установлению мира в Европе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что «планы победы» Киева сводятся к тому, чтобы привлечь страны Запада к конфликту. Песков подчеркнул, что как в России, так и на Западе отмечается усиливающаяся напряженность на фронте. Он также отметил, что в свете этих изменений «киевский режим начинает проявлять нервозность».