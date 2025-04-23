Лавров удивился отсутствию надписи на русском языке у Вечного огня в Самарканде

Во время приезда в Самарканд Сергей Лавров, глава российского МИД, возложил цветы к Вечному огню. Он при этом отметил, что английская надпись нанесена на мемориал, но аналогичной надписи на русском нет. О реакции министра сообщил ТАСС.

Ранее уже сообщалось, что на протяжении своего визита в Самарканд Лавров возложил цветы к Вечному огню у монумента «Скорбящая мать». Теперь стало известно, что дипломат отметил одну особенность этого мемориала. На него нанесена надпись на английском языке, но нет никаких обозначений на русском.

«Я смотрю, на английском там надпись, русского не вижу. Мать — это самое святое», — указал Лавров.

Такое заявление он сделал сопровождавшему его экскурсоводу. При этом разговоре присутствовал узбекский коллега Лаврова Бахтиер Саидов.

Ранее сообщалось, что на слова Лаврова обиделись в Польше. Министр жестко раскритиковал рекомендации Евросоюза, который предупредил европейских политиков о недопустимости поездок в Москву на 9 мая. Дипломат заявил, что в Европе активно возрождают нацизм. Польское издание выразило мнение, что это было очень агрессивной оценкой с российской стороны.