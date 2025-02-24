Лавров заявил, что РФ прекратит бои только при «устойчивом результате»

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия остановит военные действия на территории Украины лишь при условии достижения конкретных и надежных договоренностей в рамках переговорного процесса, передает РИА Новости.

Лавров сослался на высказывания президента РФ Путина, который ранее заявлял о готовности России к диалогу с Украиной, европейскими странами и другими заинтересованными сторонами, искренне стремящимися к мирному разрешению ситуации.

Однако, по словам Лаврова, прекращение огня станет возможным только после достижения устраивающих Россию, прочных и долгосрочных соглашений.

Министр иностранных дел также отметил, что среди заявлений европейских политиков по украинскому вопросу особо выделяется позиция Соединенных Штатов.

По его словам, позиция США является последовательной и не сводится к немедленному прекращению огня и замораживанию конфликта. Лавров подчеркнул, что подобный сценарий неприемлем для России.

Ранее сообщалось, что Лавров после официального визита в ЮАР вылетел в Турцию для обсуждения вопроса о ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, а также на Украине.