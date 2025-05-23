Лавров заявил, что Россия будет соблюдать договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва привержена тем договоренностям, которых делегации РФ и Украины достигли в Стамбуле. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в пятницу, 23 мая, журналистам.

По словам Лаврова, Москва будет готова передать Киеву проект документа об урегулировании конфликта, как только завершится обмен пленными.

«Россия продолжит работу над документами с условиями и требованиями, необходимыми для заключения договоренностей с Украиной, несмотря на провокации», — сказал глава российского МИД.

Отдельно Лавров высказался о роли Запада в урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, атака киевского режима по гражданским целям на территории России является следствием поддержки Украины со стороны Европы. Министр назвал Францию, Великобританию, ФРГ и в целом руководство Европейского союза (ЕС) ответственными за атаки ВСУ.

Лавров подчеркнул, что Москва ожидает международной реакции на террористические провокации ВСУ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что легитимность Владимира Зеленского будет принципиальна при подписании документов.