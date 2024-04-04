Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что расследование я трагедии в Одессе в 2014-м году со стороны Совета Европы оказалось бессильными.

Об этом он сообщил на встрече с послами иностранных государств в четверг, 4 апреля. Темой «круглого стола» стал вопрос урегулирования конфликта на Украине. Слова Лаврова приводят РИА Новости.

«До сих пор не расследованы преступления вооруженных сил Украины, так называемых добровольческих батальонов, включая жуткую сцену, когда в Одессе в Доме профсоюзов заживо сожгли 48 человек», — сказал министр.

Он подчеркнул, что никто не собирался помогать СЕ в расследовании трагедии, а сама организация в этом вопросе не показала никаких результатов.

Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 года после того, как на Украине произошел военный переворот. В этот день активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Против них выступили футбольный «ультрас», часть из которого прибыл в город из Харькова. Сторонники госпереворота снесли палаточный лагерь, а националисты подожгли Дом профсоюзов, куда пришли укрыться «антимайдановцы».

Пожар унес жизни 48 человек. Больше 250 человек пострадали.

На данный момент ведется расследование этой трагедии, однако за 9 лет никаких результатов нет.

Ранее Лавров сообщил, что теракт в «Крокусе» имеет очевидный украинский след.