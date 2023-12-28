Лавров заявил, что стратегия Запада по нанесению поражения России провалилась

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стратегия Запада по нанесению поражения России оказалась провальной. Об этом глава российского МИДа заявил в четверг, 28 декабря, в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости .

«Запад действительно меняет свою тактику, может быть, даже задумывается об уточнении стратегии. Потому что если «стратегическое поражение России» – это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском», – сказал Лавров.

Министр также считает, что у европейских чиновников отсутствуют манеры. По его мнению, они привыкли разговаривать со странами, являющимися бывшими колониями европейских государств, «не на равных». Лавров считает, что разговаривать с Россией так нельзя, поскольку страна имеет сильную экономику, тысячелетнюю историю и культуру.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пресс-конференция Лаврова по итогам года пройдет в январе 2024 года. О ее точных датах и времени проведения станет известно позже.