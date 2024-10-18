Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте обратился к странам альянса с призывом подготовить бригады на замену ВСУ, сообщает издание «Страна.ua».

Глава киевского режима пояснил, что украинские военные устали, поэтому их необходимо заменить на поле боя.

16 октября Зеленский озвучил в Раде свой «план победы». Первым пунктом этого плана является вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что «план победы» призван стать «мостом к саммиту мира». Выполняя его пункты, считает Зеленский, военный конфликт будет завершен не позднее 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Украине дадут перечень «конкретных шагов» для вступления в НАТО.