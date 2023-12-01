Лавров заявил, что Запад вместо танго танцует брейк-данс в отношении украинского конфликта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил попытки стран Запада урегулировать конфликт на Украине с танцами. По его словам, «партнеры» Украины вместо «танго», где необходимо участие двух сторон, относительно украинского кризиса исполняют «брейк-данс».

Таким мнением глава российского МИДа поделился на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ. Лавров подчеркнул, что российское руководство не видит никаких предпосылок со стороны Киева урегулировать конфликт. Его слова приводят РИА Новости.

«Для того, чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать», – подчеркнул Лавров.

Встреча глав МИД ОБСЕ стартовала 30 ноября. Последний раз Лавров участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года. Тогда мероприятие прошло в Стокгольме.

В 2023 году встреча прошла в Северной Македонии, в Скопье.

Ранее стало известно, что Болгария не разрешила полет самолета с российской делегацией через свою территорию, объяснив такие меры введением санкций против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.