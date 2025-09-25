Лавров заявил Кассису о потере Швейцарией статуса нейтрального посредника

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил швейцарскому коллеге Иньяцио Кассису, что Швейцария утратила статус нейтрального и заслуживающего доверие посредника. Как пишет РИА Новости , заявление прозвучало на встрече в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Стороны обсудили международные вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине. Российская сторона подчеркнула, что недружественная политика швейцарских властей в отношении Москвы учитывается при формировании российской позиции.

Кроме того, министры рассмотрели деятельность ОБСЕ в преддверии председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Лавров подробно изложил российскую оценку причин «удручающего положения дел в ОБСЕ» и снижения ее эффективности в сфере безопасности и международного сотрудничества.

