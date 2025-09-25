Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией, независимо от поддержки США и Европейского союза. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано, информирует РИА Новости .

По словам Миршаймера, попытка Киева повторить наступление, аналогичное июню 2023 года, вряд ли принесет успех. Он считает, что в военном плане у украинцев связаны руки, и у них серьезные проблемы на поле боя. Профессор подчеркнул, что Европа и США вместе с Украиной ранее не смогли достичь решающего результата, и шансы изменить ситуацию минимальны.

Согласно сводке Минобороны РФ, российские войска продолжают продвигаться вглубь украинской обороны. За последние сутки ВСУ потеряли до 1 495 военнослужащих, а также два танка, десять боевых машин, 18 артиллерийских орудий, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 18 складов боеприпасов.

Ранее американский журналист предупредил о возможной тотальной войне из-за политики ЕС против России.