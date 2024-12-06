Лавров заявил о готовности России защищать свои интересы всеми доступными средствами

Россия ответит любыми средствами в случае попытки Запада нанести ей «стратегическое поражение» на Украине, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров.

Страны, которые выразили готовность обеспечить Украину дальнобойным оружием, до конца не понимают последствий такого решения, отметил министр. Для них важно, считает Лавров, захватить природные ресурсы, чтобы они не достались русским.

Цель России – защитить живущих на этих землях людей, предки которых «на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы», пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Главная цель испытаний системы «Орешник», подчеркнул он, заключалась в том, чтобы продемонстрировать готовность РФ защищать свои интересы всеми доступными средствами.

Министр выразил надежду, что «сигнал был воспринят всерьез».

Ранее Лавров прокомментировал фантазии об отправке на Украину иностранных контингентов.