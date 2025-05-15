«Жалкий человек»: Лавров резко ответил Зеленскому на его требование увидеться с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров жестко высказался о главе киевского режима Владимире Зеленском, назвав его «жалким человеком». Так во время заседания Дипломатического клуба прокомментировал желание нелегитимного украинского лидера встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным глава внешнеполитического ведомства.

После того как российский президент обратился к Киеву с предложением возобновить переговоры в Турции впервые с 2022 года, Зеленский выразил желание лично встретиться с Путиным в Стамбуле.

Кроме того, 15 мая Зеленский прилетел в Турцию, где ожидается старт переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Глава киевского режима встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лавров подчеркнул, что требования Зеленского выглядят как попытка привлечь внимание или создать видимость инициативы, хотя на самом деле они не соответствуют реальному положению дел.

«Сначала Зеленский делал заявления, что он требует чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек», – сказал Лавров.

Глава российского дипломатического ведомства отметил, что жалость Зеленского очевидна всем, в том числе Западу, но не ему самому.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала главу киевского режима Владимира Зеленского «клоуном и неудачником» в ответ на его слова о российской делегации в Стамбуле.