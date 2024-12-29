Лавров заявил о нежизнеспособности моратория РФ на размещение ракет средней и меньшей дальности

Россия будет вынуждена отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Такое предупреждение сделал Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел РФ. Его слова привело РИА Новости.

Министр отметил, что на данный момент Россия придерживается взятых на себя обязательств и соблюдает мораторий на размещение ракет. В то же время США приступили к развертыванию такого оружия во многих регионах мира.

«На сегодня очевидно, что наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», — указал Лавров.

Он добавил, что президент Путин уже предупредил о соответствующей реакции Россия на действия недружественных стран. Применение «Орешника» уже показало российские возможности и стали предостережением для других государств.

Ранее Лавров назвал Соединенные Штаты недоговороспособным государством. По его мнению, Вашингтон последовательно нарушает все взятые на себя обязательства. Белый дом ведет собственную политику без учета мнений других стран, и это сильно осложняет диалог.