Попытки Киева и Запада вернуть Украину к границам 2022 года являются проявлением политической слепоты. С таким заявление на Генассамблеи ООН выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас ни у Киева, ни у его западных союзников нет искреннего желания вести честные переговоры. Он напомнил, что Москва неоднократно предлагала договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности.

«Не видим отхода США от курса на проведение открытого, честного диалога с Россией», — отметил Лавров.

Он также подверг критике страны Европейского союза (ЕС) за превращение дипломатии в процесс «обхаживания» вашингтонских представителей для продолжения политического курса администрации экс-президента США Джо Байдена.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и Евросоюза.